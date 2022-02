Quelle quantité de protéine avons-nous vraiment besoin ?

Les protéines sont essentielles à la croissance et à la réparation du corps et des muscles. On en retrouve beaucoup dans certains aliments comme les produits laitiers, la viande, les œufs, le poisson et les haricots.

Ils sont décomposés dans l’estomac en acides aminés et absorbés dans l’intestin grêle. Ensuite, le foie trie les acides aminés dont le corps a besoin et le reste est évacué dans notre urine. Dans ce sens, il est inutile d’en consommer trop puisque le corps ne prendra que ce qui l’intéresse.

Les protéines sont mieux consommées dans les aliments que dans les suppléments protéinés comme les barres que l’on vend bien cher à tous les sportifs d’un jour ou d’une vie.

Contrairement à ce que beaucoup pensent encore, on ne retrouve pas des protéines que dans la viande. Il existe des protéines saines comme la mycoprotéine, dérivée de champignons dont est fait en partie le Quorn qui contient également beaucoup de fibres.