Quelle politique pour Liz Truss ? "La nécessité est de prendre des mesures qui ne sont pas exactement libérales"

La conservatrice Liz Truss succède à Boris Johnson au 10 Downing Street. Nouvelle Première ministre, nouvelle politique ? Autour de Sandro Calderon, André Sapir, économiste et professeur à la Solvay Brussels School à l’ULB et Tom Parker, président de la chambre du commerce belgo-britannique, livrent leur avis dans Déclic.

Liz Truss a déjà assuré à aux Britanniques qu'elle sauverait son pays du désastre économique. On parle d'une hausse de 80% du prix des factures de gaz et d'électricité dans ce pays. L'inflation a dépassé les 10% et la croissance a chuté à 0,1%, taux le plus faible des membres du G7.