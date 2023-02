Quelle playlist musicale pour la Saint-Valentin ?

Deezer a tout prévu pour ses playlists, autour du thème de l’amour (Que je t’aime), l’amour de soi (I love me) ou l’anti 14 février (J’aime pas la Saint-Valentin).

La plateforme française établit même un Top anti Saint-Valentin sur l’air de la "célibattante", avec Beyoncé (Single Ladies), Cindy Lauper (Girls Just Wanna Have Fun), Lizzo (Good As Hell). On y trouve aussi Ariana Grande (Thank U, Next), présente également dans la playlist anti Saint-Valentin de Spotify.

En fouinant sur les plateformes, on peut aussi tomber sur ce vieux titre St Valentin d’OrelSan, à l’époque où le rappeur s’enfermait dans une veine provocatrice et graveleuse qui lui valut un lynchage médiatique. "Ça lui est tombé sur le coin de la gueule, mais ça a peut-être été aussi formateur", décryptait dans "20 minutes" son complice Gringe. OrelSan est devenu depuis plus fédérateur.

Au rayon des pas de côté, mais beaucoup plus chic, on trouve Deadly Valentine de Charlotte Gainsbourg, chanté en anglais ("Tu es mon Valentin fatal") et produit par le prodige de l’électro SebastiAn.