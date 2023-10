Quelle place pour les mannequins noires dans les défilés de mode ?

Les questions politiques sont extrêmement présentes dans cet essai. "Quand on me dit que j’ai écrit un livre sur la mode, c’est vrai mais c’est aussi un livre qui est une critique de la société dans laquelle nous vivons". L’industrie du mannequinat est un secteur qui recrute des mannequins du monde entier. À côté des filles arrivées dans le secteur grâce à un réseau privilégié (celles qu’on appelle les nepo babies, comme Lily-Rose Depp par exemple), on retrouve des mannequins originaires de la classe moyenne mais aussi de pays en développement, où les opportunités de carrière sont plus limitées.

L’industrie du mannequinat permet à ces jeunes femmes de voyager et d’avoir un aperçu d’un monde plus riche. "Pour moi, on ne peut pas comprendre l’histoire du mannequinat sans se pencher sur les mouvements de populations et la géopolitique moderne", écrit-elle. Elle poursuit son analyse en décrivant les pratiques de certaines agences comme étant de l’exploitation d’êtres humains prenant l’exemple d’agences qui partaient à la recherche de main-d’œuvre blanche, jeune et pauvre dans les pays de l’ex-Union soviétique quand ce profil était à la mode et qui s’en allaient ensuite chercher des mannequins noires dans des pays en guerre en fonction des tendances du moment (pour aller chercher de "l’exotisme" à l’approche de l’été par exemple).

Pour beaucoup de jeunes filles, être repérée par une agence est une échappatoire non négligeable pour aspirer à un avenir meilleur. Cette main-d’œuvre bon marché, renouvelable à volonté, représente donc une aubaine pour l’industrie de la mode.