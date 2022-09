Quelle place pour les femmes dans l’histoire de l’art ? Un podcast live Les Grenades-RTBF

Nous vous convions au cœur l’hémicycle de la Chambre pour un enregistrement exceptionnel en direct et en public autour de la place des femmes dans l’histoire de l’art d’hier et aujourd’hui. Sculptrices, peintresses, photographes, illustratrices… Les Grenades-RTBF et leurs invitées célèbrent le matrimoine le 21 septembre à 16h au Parlement fédéral !

Pourriez-vous citer cinq femmes artistes belges ? Si peu de noms vous viennent à l’esprit, c’est parce que les femmes ont été (et restent !) invisibilisées dans le monde de l’art. Pourquoi ont-elles été effacées ? Pourquoi trouve-t-on si peu d’œuvres réalisées par des artistes féminines au sein des musées et centres d’art ? Comment les femmes ont-elles été représentées ? Comment dépasser le male gaze ? Qu’en est-il du sexisme pour les nouvelles générations d’artistes ? Comment rendre le milieu de l’art plus inclusif ?

Pour discuter de ces questions, Safia Kessas recevra, sur un plateau inédit et éphémère installé dans l’hémicycle de la Chambre, les intervenantes Sophie Wittemans et Cécile Barraud de Lagerie, et fera résonner les paroles d’Anne Wetsi Mpoma et Rachel Labastie.

Un événement qui s’annonce haut en couleur.

