Quelle place pour l’actualité internationale dans nos JT ?

Pour Caroline Hick, il y a dans l’information quotidienne "l’actualité qui ne pose même pas question. Pour l’instant, on concentre pas mal de force sur ce qu’il se passe en Ukraine parce que c’est la possibilité d’un conflit aux portes de l’Europe avec conséquences possibles très importantes". Même vision du côté de la RTS. Là aussi, il y a "l’actualité qui s’impose", explique Antoine Silacci. Les tensions entre la Russie et l’Ukraine en font partie.

A côté de cette actualité qui fait consensus, il y a des choix de sujets propres à chaque rédaction. Les informations sont, par définition, très nombreuses et couvrent des matières très vastes : de la politique à l’économie en passant par les questions environnementales par exemple. Les rédactions doivent donc chaque jour faire des choix. Ils doivent sélectionner les sujets et ensuite les hiérarchiser.

Au JT, aussi bien à la RTBF qu’à la RTS, la ligne éditoriale n’est pas tout à fait la même en fonction des éditions : de la mi-journée ou du soir.

"Pour notre édition de la mi-journée, on est plutôt dans de l’actualité très frontale à base d’images d’agence ou sur base de duplex avec des correspondants. C’est une plus petite édition donc on met moins de moyens", explique Antoine Silacci. A la RTS, l’édition du soir à 19h30 doit aller plus loin dans le décryptage de l’information internationale. "On est plus dans la valeur ajoutée : des décryptages, des reportages maison, des sujets plus explicatifs et pédagogiques,… On va plus loin parce qu’on a plus de temps pour faire les sujets dans la journée".

A la RTBF, c’est la même chose. "Il y a un consensus autour du fait que l’actualité, c’est évident et c’est prioritaire dans les deux éditions du JT que cela soit à 13h et à 19h30", explique Caroline Hick, responsable de la rédaction internationale. Cela dit, le traitement sera différent selon les éditions. Le 19h30 proposera aussi plus de décryptages que le 13h notamment aussi, comme le dit Antoine Silacci, pour des questions de temps de préparation des reportages.

