Quelle place occupe le travail dans la vie des salariés ? La réponse dépend de leur nationalité

Vivre pour travailler ou travailler pour vivre. Une nouvelle enquête montre que les travailleurs ne répondent pas de la même façon en fonction de l’endroit où ils vivent.

Le "World Value Survey" a été mené auprès de travailleurs de 24 pays, dont la France, le Royaume-Uni, le Canada, l’Égypte ou encore la Corée du Sud (mais pas la Belgique). On y apprend que les Philippins sont les plus susceptibles de dire que le travail occupe une place "plutôt ou très" importante dans leur vie. S’ensuivent les Indonésiens et les Nigérians, ainsi que les Iraniens.

Quatre pays européens figurent dans les dix premières places du classement des destinations où le travail est reconnu comme une valeur essentielle, voire une priorité :

l’Italie (n°6),

l’Espagne (n°8),

la Suède (n°9),

la France (n°10).

Les Égyptiens, les Chinois et les Américains ont tendance à penser que le travail acharné aboutit, généralement, à une meilleure qualité de vie, contrairement aux Grecs et aux Coréens. Si la plupart des Brésiliens défendent le dur labeur, 27% d’entre eux estiment que le succès est, avant tout, une histoire de "chance et de relations". Une opinion que partagent 26% des Nigérians.