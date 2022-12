Quelle place a le piéton dans la ville de demain ?

Construire des trottoirs plus larges, des feux de signalisation plus longs afin que l’on puisse prendre le temps de traverser. Il faut aussi verdir les villes, aménager plus de zones de rencontre, y ajouter des bancs pour les personnes âgées, prévoir plus des panneaux de signalisation qui indiquent le temps de marche pour rejoindre un endroit. Et de manière plus générale, développer une culture de la marche quotidienne.

