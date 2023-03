Quelle pédagogie pour 'la génération de verre', ces enfants qui sont mieux informés mais plus fragiles ?

Pour Bruno Humbeeck, cette génération sera probablement plus intelligente, même si certains spécialistes observent que les tests QI réalisés auprès des jeunes sont en baisse.

Il rappelle que le QI n’a qu’une fonction de classement des enfants par rapport aux autres, qu’il est une mesure de l’adaptation scolaire à une école qui n’a plus rien à voir avec celle d’aujourd’hui. Or, on sait aujourd’hui que l’intelligence ne réside pas dans la capacité de répondre aux questions, mais dans la capacité de se poser les bonnes questions. Le fait d’avoir traversé des épreuves, comme l’a fait cette génération, l’amène à se poser plus de questions essentielles que les générations antérieures.

Les jeunes mesurent par exemple eux-mêmes les insuffisances et les risques que présentent les écrans. Ils savent que la mise en scène continue de soi fait qu’on est constamment mis en spectacle et mis en examen par rapport aux autres. Et ils sont très mal à l’aise lorsqu’ils mettent en scène des images idéalisées d’eux-mêmes.