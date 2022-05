Quelle nutrition adopter lorsqu’on fait du sport ?

Y a-t-il une nutrition spécifique pour les sportifs et sportives ? Les beaux jours donnent envie de bouger et c’est tant mieux. Vous pratiquez un sport assidûment ou de manière occasionnelle ? Vous pédalez, courez, sautez, nagez, soulevez, tirez, poussez, frappez, lancez… ? Quels que soient votre sport ou vos objectifs sportifs, vous pouvez optimiser vos résultats et vos performances grâce à une nutrition adaptée : un apport en bons nutriments, bien assimilés et au bon moment. Une nutrition calibrée vous protégera aussi des risques de blessure et améliorera votre récupération. On en parle avec Myriam Kamouh, Coach en nutrition et certifiée en nutrithérapie, dans Tendances Première.