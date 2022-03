Quelle nourriture privilégier contre la rétention d'eau ?

C'est la formule que recommandent la plupart des nutritionnistes. Le sel, mélange de sodium et de chloride, retient l'eau dans notre corps afin de préserver une certaine hydratation de l'intérieur.

Même si les études ne le démontrent pas encore officiellement, pour Chantal van der Brempt, la diminution de son apport journalier en sel est nécessaire pour réduire la rétention d'eau.

En moyenne, le besoin en sel au quotidien monte à 5 grammes. Pour éviter de dépasser ce seuil il vaut mieux cuisiner soi-même. En effet, la plus grande source de sel provient des aliments transformés comme les plats préparés, la charcuterie,... Une lasagne apporte environ 3 grammes de sel et une baguette un gramme. On ne parlera même pas des chips !