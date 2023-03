Quelle huile végétale utiliser pour soigner sa peau ?

L’huile végétale est hydratante, renforce la protection contre la pollution et les agressions du froid. Dans le 8/9, David Jeanmotte vous dit quelle sorte d’huile utiliser en fonction des différents types de peau.

Pour les peaux sèches qui ont tendance à avoir des rougeurs et des tiraillements, on choisira de l’huile de calendula, qui nourrit en profondeur l’épiderme, et redonne de la souplesse et de l’élasticité. Pour les lèvres, huile de germe de blé, qui est très hydratante.

Pour les peaux grasses, on aura besoin d’huiles anti-acnéiques et non comédogène. Avec sa composition semblable à celle du sébum, l’huile de jojoba agira comme un leurre qui empêche la peau d’en produire par elle-même. Et en plus de réguler la production de sébum, elle accélère la cicatrisation des boutons. L’huile de nigelle permet aussi de faire disparaître les boutons.

Pour les peaux matures, on utilisera de préférence l’huile d’avocat qui combat les rides et ralentit le vieillissement de la peau grâce à son pouvoir régénérant. L’huile d’argan est également efficace, avec un pouvoir antioxydant qui raffermit les tissus de la peau. Pour une peau à la fois mature et grasse, on peut se servir d’huile de dattier. Avant 40 ans, on choisira plutôt de l’huile de rose musquée, qui évite les plis.

Pour les nourrissons, l’huile d’amande douce est tout à fait adaptée. Son odeur est agréable et elle permet de lutter contre les démangeaisons en l’appliquant sur les croûtes de lait et sur l’eczéma.