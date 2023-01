Quelle horreur ! Un metteur en scène moderne à l’opéra ?

Pour sa première humeur musicale de l’année, Pierre Solot nous parle d’une petite polémique autour des mises en scène à l’opéra qui seraient, selon certains, trop modernes et plus assez réjouissantes.

Jonas Kaufmann, sublimissime ténor allemand que tous les amateurs d’opéra vénèrent, a questionné il y a quelques jours dans une interview au Times le rapport "compliqué" du public à l’opéra — c’est-à-dire se demander pourquoi le monde entier ne se rue pas dans une salle cossue aux prix rédhibitoires pour écouter en silence entre 3 et 5 heures de spectacle musical avec une pause ou l’autre pour aller aux toilettes et se rafraîchir d’un Champagne au prix tout aussi rédhibitoire. Jonas Kaufmann questionne et propose une réponse : la domination des mises en scène "modernisantes" à l’opéra depuis une trentaine d’années fait fuir le public, et pour le citer : "Les gens ont découvert qu’aller à l’opéra ne signifiait plus nécessairement passer une soirée divertissante, mais au contraire, avoir ses problèmes constamment jetés à la figure. Ça n’aide pas beaucoup"

En disant cela, Jonas Kaufmann fait écho à une autre sortie médiatique de son ami le baryton Ludovic Tézier qui déclarait en août dernier dans un journal italien que son fils adolescent, qui aimait beaucoup venir à l’opéra, n’avait rien compris à une Traviata parisienne à la mise en scène pleine d’écrans et de SMS, mais qu’une mise en scène à Vérone par Franco Zeffireli, pleine de costumes qui le replongeaient dans le charme du XIXème siècle, l’avait bien diverti.

En découvrant les commentaires sur les réseaux sociaux sous les propos de Jonas Kaufmann, on lisait très largement un soutien absolu à ses remarques : Stop ! Halte ! Palsembleu ! Nous repousserons ces ennemis barbares que sont les metteurs en scène contemporains : ceux qui multiplient les bidets sur le plateau, ceux qui déshabillent d’honnêtes danseuses, qui se vautrent dans le stupre ou qui tatouent des organes génitaux sur les murs, les écrans et les clavicules de Werther ou Alfredo.

Non ! L’opéra doit divertir et nous devons aux compositeurs, ces génies du passé, le respect absolu de leur intention d’origine. Si l’opéra doit mourir un jour, c’est probablement plutôt à force de vouloir le conserver dans le formol.

Parce que limiter l’opéra à un divertissement, c’est le sous-estimer dangereusement. C’est oublier un peu vite que pendant la pandémie, l’Art et les artistes ont été qualifiés de "non-essentiels", l’Art et les Artistes ont attendu de longs mois avant d’entendre un mot, un seul mot à leur sujet dans les médias ou les discours politiques et quand ce mot est tombé, il fut : non-essentiel. Et pour le corriger (parce que, quand même, ce n’était pas très gentil), il devint alors : divertissement.

Dans la Grèce Antique, la tragédie et le théâtre devaient provoquer la Catharsis : La libération par la prise de conscience. La libération par la prise de conscience, la prise de conscience des passions humaines.

Jusqu’au 19e siècle, le compositeur, le librettiste et le public étaient du même monde, de la même époque. On écrivait, on jouait et on écoutait la musique de son temps. Ce n’est qu’à partir des années 1800 que l’on va commencer à rejouer des opéras du passé, avec cette grande question : la fidélité au passé ou l’actualité et la pérennité de l’œuvre ?

L’opéra, on le sait, est le théâtre des passions humaines et ce qu’on appelle "les grandes œuvres des siècles derniers" sont les œuvres qui me paraissent avoir encore du sens aujourd’hui, des œuvres qui peuvent encore nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes… aujourd’hui.

On peut jouer Shakespeare ou Corneille avec des bas, des sabots et des chapeaux à plumes, mais qu’on ne vienne pas me dire que c’est de la fidélité à l’auteur : que dire alors de l’accent et de la langue de l’époque, des lieux de spectacle, des enjeux sociaux de leur temps, des odeurs, des coutumes, du public… On ne peut pas limiter la fidélité à un auteur à quelques costumes empoussiérés.

Mais se dire que des chefs-d’œuvre du passé peuvent encore bouleverser nos esprits modernes, des chefs-d’œuvre du passé qui peuvent encore nous rendre plus libres par la prise de conscience de ce qu’est notre monde… quel plus bel hommage à ces opéras du passé que de leur reconnaître une contemporanéité, avec le soutien d’une mise en scène qui les transporte dans notre monde, plutôt que de les fixer définitivement dans leur époque révolue.

On ne va pas au concert ou à l’opéra simplement parce que c’est joli, et si c’est le cas, il faut comprendre que d’autres y vont pour être émus, transportés, bouleversés, pour apprendre quelque chose sur soi ou sur le monde et ressortir épanoui d’une salle de musique… parce qu’on en sort plus riche qu’en y entrant (et ceci, malgré le prix du billet qui donne parfois l’impression de s’être coupé un bras, mais ça c’est un autre débat…).

Nous ne sommes plus le même public qui recevait la Traviata dans les années 1850, nous avons vécu d’autres choses, notre histoire s’est complétée, il faut cesser de se bercer de l’illusion que l’on peut s’adresser à nous comme à des natifs du 19e siècle qui auraient tout oublié du siècle et demi qui a suivi. Il est inévitable qu’un chef-d’œuvre ancien nous parle autrement aujourd’hui.

Alors bien sûr, il y aura des opéras manqués, des mises en scène manquées, des rendez-vous manqués entre une œuvre, des artistes et un public… mais c’est la vie de l’art, du spectacle.