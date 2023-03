Quelle heure est-il sur la Lune ?

Mesurer le temps sur la Lune n’est pas si anecdotique que cela car sur place, les astronautes utiliseront des systèmes de navigation (type GPS) par satellite qui tourneront autour de la lune. Et pour que ces satellites puissent se coordonner ils doivent se fonder sur une mesure du temps commune. Au bout du compte, on se dirige donc vers une standardisation du temps lunaire, ce qui pose des questions éthiques plus profondes.

L’histoire des fuseaux horaire et de la mesure du temps sur Terre est très fortement à l’industrialisation et au capitalisme. Le système de mesure du temps c’est une production culturelle, teintée de la réalité d’un endroit, d’une société à un moment donné.

Il se fait que, par ailleurs, le retour sur la Lune s’accompagne pour les pays et les entreprises d’une volonté d’exploiter le sol lunaire. Notamment des gisements de titane et de fer. La Nasa parle de "Lunar Gold Rush", de ruée vers l’or lunaire.

Or, Si les agences spatiales européennes et américaines imposent à un territoire (la Lune, en l’occurrence) une pratique culturelle (l’usage de l’heure) qui n’y existe pas, et cela à des fins économiques… de quoi s’agit-il ? Ce n’est pas très loin d’être la définition de la colonisation.

Sommes-nous dans un mouvement colonisation de la Lune ? C’est une question que se posent de plus en plus de philosophes, de juristes et d’associations environnementales. Et qui offre une perspective intéressante, parce qu’elle ouvre la question des conséquences non maîtrisées, à long terme, d’une prise de contrôle de l’être humain sur la Lune.