Quelle graisse choisir pour une cuisson saine ? Les réponses d'une nutritionniste

Chaque huile possède un point de fumée différent (c'est-à-dire la température à partir de laquelle elle commence à fumer et devenir toxique). Les huiles raffinées supportent mieux la chaleur que les huiles non raffinées ou vierge. Les huiles raffinées sont donc plus adaptées pour la cuisson à haute température, mais il est important de savoir que ces huiles ne sont plus naturelles et ont été modifiées par des procédés chimiques à l'aide de solvant.