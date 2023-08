Quelle fin de mercato à l'Union Saint-Gilloise ? Philippe Bormans donne la priorité à l'arrivée d'un attaquant, "aucun départ de dernière minute prévu"

Le mercato estival touche à sa fin : le 6 septembre prochain, les clubs de Pro League en termineront avec leurs dernières emplettes. Qu'attendre du côté de l'Union Saint-Gilloise, qui a déjà vu quelques cadres (Teddy Teuma, Victor Boniface, Senne Lynen, Ismaël Kandouss, Bart Nieuwkoop, Siebe Van Der Heyden...) s'en aller cet été ?

"Nous avons perdu beaucoup de joueurs (ainsi que l'entraîneur, Karel Geraerts, ndlr), on a dû renouveler une équipe entière, rappelle Philippe Bormans, le CEO de l'Union Saint-Gilloise. Le début de saison n'a pas été facile, mais les nouveaux, ainsi que ceux qui n'ont pas beaucoup joué l'année passée, ont montré qu'ils ont aussi beaucoup de qualités, et qu'ils ont envie de former à nouveau une bonne équipe. Il nous reste une semaine pour réaliser des transferts, et on veut encore faire signer un attaquant (le nom de l'Équatorien de 23 ans Kevin Rodríguez circule, ndlr). Après, on verra ce qui est encore possible. Mais un attaquant, c'est la priorité. On travaille sur plusieurs pistes. On aura 50 matches à jouer cette saison, ce sera important d'apporter un coup de frais à l'équipe de temps en temps. Nous avons confiance en notre recrutement, le club a un budget limité, mais on sait comment travailler dans ces circonstances. On essaie de grandir année après année, et pour l'instant, ça a toujours bien marché ! Du côté des départs, tout reste possible, comme partout, mais à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y aura pas de départ de dernière minute."