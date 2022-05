Quelle famille n’a pas de secret ?

Petits ou grands, toutes les familles ont des secrets. Certains sont légers et sans conséquences, d’autres sont lourds, parfois très lourds même, au point de venir sérieusement perturber la vie de ceux qui en héritent au sein de leur famille. La Trois vous propose "Secrets de famille, l’héritage invisible", un documentaire bouleversant sur la destinée de personnes qui font face à la révélation d’un secret de famille.

Jean-Pierre a 76 ans et a atteint un âge où il a besoin de savoir d’où il vient. Il a récemment découvert être l’enfant d’une infirmière française et d’un militaire allemand, né dans une de ces Fontaines de vie gérée par les SS durant la Seconde Guerre mondiale.

Anne-Marie n’a jamais entendu parler de ses arrière-grands-parents. Leur existence lui a toujours été cachée. Pourtant, elle a des flashs étranges depuis l’enfance. Ses arrière-grands-parents étaient juifs et ont été déportés sans que l’on sache comment ni pourquoi. Anne-Marie est persuadée que ce secret a détruit sa famille : sa grand-mère s’est suicidée, sa mère a été diagnostiquée schizophrène, et Anne-Marie a été placée en famille d’accueil dès l’âge de 6 mois. Une succession de drames et un silence qui pèsent aujourd’hui lourdement sur la jeune femme. Jusqu’à ce jour où elle a un déclic et décide de remonter le passé sur les traces de ses aïeux.

Quant à Bénédicte, sœur de Raphaël, elle a découvert un premier secret familial : ses parents étaient engagés dans la religion lorsqu’ils sont tombés amoureux 50 ans plus tôt. Et de ce secret en a découlé un autre : le couple a eu un premier enfant, Marie. Bénédicte et Raphaël ont donc une sœur aînée, mais ils ne l’ont jamais vue… lorsque leur maman, Elizabeth, religieuse, est tombée enceinte à 22 ans de Marcel, moine de 48 ans, la propre mère de celle-ci l’a envoyée accoucher secrètement en France dans une maternité catholique et la jeune femme a été contrainte d’abandonner son bébé. Aujourd’hui, une branche de l'arbre généalogique de la fratrie demeure manquante, et elle manque aussi à celui de la fille de Raphaël, qui rêve de cette tante qu’elle ne connaît pas.