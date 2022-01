Quelle est vraiment l'efficacité du booster contre Omicron? Des résultats très différents selon l'âge

Pour les plus de 65 ans : une réduction très importante du risque de cas grave et de décès

C’est peut-être l’effet le plus frappant : en ce qui concerne les décès à l’hôpital, le risque de décès pour une personne boostée entre 65 et 84 ans serait 17 fois plus élevé pour un patient non vacciné par rapport à ceux qui ont reçu le booster. Et pour un vacciné deux doses qui a déjà deux fois moins de risques de décès par rapport à non-vacciné, il divise son risque de décès par 8 en allant chercher son booster.

Pour les plus de 85 ans, le risque est aussi diminué de plus de 50% par la vaccination, et de 59% avec le booster par rapport aux deux premières doses. Le risque de décès est donc 5 fois moindre pour un boosté par rapport à un non vacciné.