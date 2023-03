Quelle est la ville la plus heureuse des États-Unis ?

La ville la plus heureuse des USA serait située dans le nord de la Californie. Qu’a donc Fremont de plus que les autres pour être déclarée "ville la plus heureuses des États-Unis" trois années d’affilée ?

Ce concours de bonheur a été organisé par un site américain de finances qui a utilisé 30 indicateurs clés pour classer plus de 180 villes du pays, comme le souligne Fox Business. Résultat : Fremont remporte une nouvelle fois la palme. La ville a le taux de dépression, le taux de séparation et de divorce le plus bas.

Sur le site, l’entreprise explique : "Il peut être difficile d’être heureux en 2023 face à des difficultés économiques comme une inflation élevée, qui est une source de stress pour plus de 83% des adultes. Ce que les gens ne réalisent peut-être pas, c’est que l’endroit où ils vivent peut aussi déterminer leur degré de bonheur. L’emplacement joue un rôle dans la clarté ou la morosité de nos journées."

Plus bas on retrouve :

2e place : San Jose (Californie)

: 3e place : Madison (Wisconsin)

: 4e place : Overland Park (Kansas)

: 5e place : San Francisco (Californie)

Et la dernière place est attribuée à Détroit, Michigan…