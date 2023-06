Quelle est la ville la plus chère au monde en 2023 ?

Où vivre quand on veut s’expatrier ? Comme chaque année, le gestionnaire de fortune suisse, Julius Baer, publie son traditionnel classement des villes du monde où le coût de la vie est le plus élevé. L’augmentation des prix conforte la place de certaines métropoles dans le palmarès, notamment celles asiatiques.

Singapour devient pour la première fois la ville la plus chère au monde, devant Shanghai et Hongkong. En 2022, la cité-État figurait à la cinquième place du palmarès de Julius Baer, qui prend en compte "un panier de biens et de services" associés à un style de vie haut de gamme (propriétés résidentielles, voitures de luxe, sacs à main de créateur…).

Cet important hub asiatique est un habitué des classements annuels des villes où le coût de la vie est le plus cher, dont celui de l’hebdomadaire britannique The Economist, où il était ex aequo avec New York à la première place en 2022. Étonnamment, la Grosse Pomme est en cinquième position de l’index de Julius Baer. La ville phare des États-Unis est devancée par deux métropoles asiatiques, mais aussi par Londres, la capitale la plus coûteuse du Vieux Continent.

Monaco conserve sa sixième place dans le classement pour la deuxième année consécutive, tandis que Dubaï fait un bond en septième position. La destination préférée des ultra-riches (et des influenceurs) était la quatorzième ville la plus chère au monde l’an dernier. Bien que Miami figure à la dixième place, la cité balnéaire de Floride a connu la plus forte augmentation du coût de la vie (+22%) en un an.

À l’inverse, Paris perd trois places dans le classement pour rejoindre la treizième place. Comme Milan et Barcelone, la capitale française a régressé dans l’index en raison de l’affaiblissement de l’euro face au dollar. Mais ces villes européennes continuent d’attirer une clientèle aisée grâce au train de vie luxueux qu’elles leur offrent.

Voici les dix premières places de l’index de Julius Baer des villes les plus chères au monde :