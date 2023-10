Quelle est la ville la moins chère pour un week-end en France ?

Certains pourraient dire qu’il n’y a rien à faire à Limoges mais c’est pourtant une destination qui parle aux adeptes d’architecture, de belles cathédrales ou de parcs paisibles. Sans oublier les bonnes tables de la cuisine française ! On y va pour se promener dans le centre-ville, visiter la cathédrale Saint-Étienne, ramener un souvenir en porcelaine (la célèbre porcelaine de Limoges) et manger les 5 spécialités culinaires de la ville : galetou, boudin, pâtés de pomme de terre, clafouti et massepain.