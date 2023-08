Quelle est la température nocturne idéale pour une nuit de sommeil réparatrice ?

Au-delà de la nécessité de dormir dans le calme et le noir le plus complet, la température ambiante nocturne compte parmi les facteurs déterminants pour bénéficier d'un sommeil de qualité. C'est la raison pour laquelle une équipe de chercheurs américains a cherché à déterminer la température idéale pour favoriser le sommeil des personnes âgées.

Et pour cause, cette population spécifique manque tout particulièrement d'heures de repos, ce qui peut potentiellement impacter leur santé et leur bien-être. Pour les besoins de leurs travaux, les chercheurs se sont basés sur un échantillon de 50 personnes âgées vivant en communauté, pour lesquelles ont été analysées la durée, l'efficacité et l'agitation du sommeil sur une période prolongée.

Publiées dans la revue Science of The Total Environment, leurs recherches montrent que la qualité de sommeil est dite "optimale" lorsque la température de la chambre à coucher est comprise entre 20 et 25 degrés et qu'elle décline à mesure que l'air ambiant se refroidit ou se réchauffe.

On note une baisse de 5 à 10% de l'efficacité du sommeil lorsque la température passe de 25 degrés à 30 degrés.

Attention toutefois, les auteurs de l'étude précisent avoir observé des différences significatives entre les participants quant à la température idéale à instaurer dans la chambre à coucher.