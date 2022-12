Quelle est la symbolique du blanc au fil du temps ?

Sur le plan social et symbolique, le blanc est l'une des couleurs qui a le plus compté en Europe, avec le noir et le rouge. C'est notamment la couleur du divin.

Si on l'associe au divin, c'est parce que, dans les sociétés européennes, la plus ancienne divinité est la lune, l'astre blanc par excellence. Les cultes qui lui sont rendus mettent en scène du blanc, avec des servants et prêtres en blanc. Plus tard, les vestales des cultes antiques pour la lune et d'autres divinités sont vouées au blanc.

Et ce blanc cultuel de l'Antiquité va passer dans d'autres religions, notamment au christianisme, où le blanc est associé aux fêtes du Christ, de la Vierge et aux grandes fêtes du calendrier liturgique, notamment la fête de Pâques.