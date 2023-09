Quelle est la part du rêve dans la vie et l’œuvre de Charlie Chaplin ?

Charlie Chaplin a créé le personnage de Charlot, qui participe aussi au rêve.

Deux versions cohabitent pour la création de ce costume. La première est que, comme il avait déçu après le premier film, il a lentement mûri le projet d’une silhouette caractéristique. Une autre version veut qu’il ait pris un élément de chacun des comédiens de la troupe : le pantalon trop large de l’un, les grandes chaussures de l’autre, etc.

Pour Adolphe Nysenholc, "on a voulu le mettre de côté et il a dit : je serai la troupe à moi tout seul. Une des grandes caractéristiques de son génie, c’est la synthèse, non seulement il a été un personnage comique mais il peut aussi faire pleurer. Donc comédie-tragédie. […]

Le haut, la jaquette et le melon sont des signes de gentleman. Le bas, ce sont des hardes de clochard. Quand on le voit, on voit toute la société étagée. Il incarne l’humanité. Avoir eu un tel succès planétaire, ce n’était pas possible sans aimer l’être humain. Il a voulu sauver l’humanité qui est en nous par le rire."

Notamment dans City of lights, son premier film sonore, une sorte de manifeste humaniste. Il joue au riche lorsqu’il tombe amoureux d’une aveugle. "Il joue ce double jeu mais en fait, c’est toute sa vie, ça. Il était riche et pas pauvre, en réalité, et dans le film, c’est l’inverse. S’il porte toute l’humanité en lui, il l’exprime à travers un caractère très autobiographique. C’est un 'je', finalement."