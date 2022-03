Quelle est la part des femmes dans l’entrepreneuriat ?

Le monde des indépendants est aussi celui des indépendantes. En Wallonie et à Bruxelles on retrouve environ 70.000 entrepreneuses ou cheffes d’entreprise. A ce nombre s’ajoutent les 8000 femmes qui se lancent chaque année, ce qui est plus que considérable. Toutefois, ce nombre aussi grand puisse-t-il être, reste très minime comparé aux hommes… Effectivement, ce milieu demeure majoritairement masculin et le déséquilibre de genre palpable.

Malheureusement, le constat ne freine pas cette différence. En 5 ans il y a eu une augmentation de 3% de femmes indépendantes tandis que du côté des hommes, le nombre s’élevait à 5%, le déséquilibre demeure donc constant… Cependant, il varie en fonction des secteurs. Dans des domaines liés à la santé et aux soins, les femmes sont majoritaires alors que dans des milieux de la chimie ou de la logistique, par exemple, elles sont souvent peu représentées : moins de 10%. L’impression reste que les femmes ont tendance à se diriger vers "des professions féminines".