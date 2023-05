Quelle est la meilleure finale de Coupe de Belgique de l’histoire ? Il y a "bagarre" dans La Tribune

Comma chaque semaine, deux hommes sont montés sur le comptoir de La Tribune pour en venir aux… mots. Cette semaine, ce sont Eby Brouzakis et Philippe Albert qui étaient opposés dans "la bagarre".

Le thème de ce lundi soir était : "Quelle est la meilleure finale de Coupe de Belgique de l’histoire ?"

Eby Brouzakis a choisi de parler de la finale entre Bruges et Mouscron de 2002 avec notamment Mbo Mpenza et Alex Teklak dans les rangs de l’Excelsior. Les Blauw en Zwart étaient mis à l’honneur par Philippe Albert également. Le consultant ayant choisi la finale entre Anderlecht et les Brugeois de 1994.