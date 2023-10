Quelle est la meilleure Coupe du monde de l’histoire ? Il y a bagarre dans la Tribune

Comme chaque semaine, une bagarre a eu lieu sur le plateau de la Tribune. Le sujet cette fois-ci ? La meilleure Coupe du monde de l’histoire.

Frank Peterkenne a choisi l’édition 1970 au Mexique remportée par le Brésil face à l’Italie. "Le tournoi réunissait beaucoup de grands noms comme Pelé, Beckenbauer ou Yachine. C’était la première Coupe du monde télévisée. En plus, il y a eu le "match du siècle" entre l’Italie et l’Allemagne avec cinq buts inscrits en prolongations. En finale, la plus belle équipe de l'histoire du Brésil s’était imposée."

En face, Nicolas Frutos a privilégié le Mondial de 1986, également organisé au Mexique, mais remporté par l’Argentin face à l’Allemagne de l’Ouest. "Face à l’Angleterre, Maradona avait inscrit les deux plus beaux buts de l’histoire de la Coupe du monde. Celui appelé "la main de Dieu" et l’autre où il a éliminé six joueurs avant d’envoyer l’Argentine en demi-finales."