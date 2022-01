Quelle est la maison de luxe la plus populaire au monde ?

Une touche d'audace, un zeste d'extravagance, et une bonne dose d'innovations basées sur les nouvelles technologies… Il s'agit visiblement de la recette idéale pour conquérir le cœur des internautes, notamment des plus jeunes, en matière de mode. C'est en tout cas celle appliquée par les maisons Balenciaga et Gucci, qui culminent aujourd'hui au sommet des maisons de luxe les plus populaires au monde, d'après le dernier rapport The Lyst Index du moteur de recherche spécialisé dans la mode Lyst.

Balenciaga séduit un public toujours plus large grâce à ses nombreuses collaborations (Fortnite, Les Simpson...) et à sa percée dans le métaverse.

La maison de luxe, qui occupe cette place de leader pour le second trimestre consécutif, ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin, ne serait-ce que par l'annonce de la très attendue collaboration avec Yeezy Gap, le projet porté par le non moins célèbre Kanye West et Gap.