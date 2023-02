Quelle est la ligne éditoriale de l'info RTBF ?

La ligne éditoriale d'une rédaction, c'est l'ensemble des grands principes qui guident ses choix de traitement de l'information.

La RTBF offre une information de service public. Cela signifie que l’information est large, qu’elle se veut neutre, pluraliste, fiable et crédible. Elle doit s’adresser à tous les publics et être compréhensible pour tous. Voilà en quelques mots les grands principes de la ligne éditoriale de la rédaction RTBF.

Chaque chaine, émission ou rendez-vous d’information développe ensuite, sur base de ces grands principes, une ligne éditoriale plus spécifique qui l’aide à choisir et construire son contenu d’information.

Ces chaînes, rendez-vous et émission d’informations sont nombreux. Les publics de la Fédération-Wallonie-Bruxelles sont nombreux eux aussi. Il faut pouvoir proposer de l’information à différents moments de la journée, sur différents médias et supports, et de façon diversifiée.

Chaque matin, lors des réunions de rédaction, les grands choix éditoriaux de la journée sont posés (ils évoluent si un événement majeur vient à " tomber " au cours de la journée) puis selon les lignes éditoriales de chaque RDV/chaîne, un même sujet sera traité différemment. C’est cette multiplicité des angles, des approches, des formats qui rend l’information plus qualitative et plus intéressante. L’objectivité se construit à travers cette variété d’angles, d’invités, de traitements. L’objectif est d’apporter un maximum d’éléments d’information et des regards multiples sur le monde et les enjeux de la société pour que chacun puisse se faire sa propre opinion. Ce n’est pas un secret, que ce soit avec la RTBF ou d’autres médias, plus vous variez vos sources d’information, mieux vous vous informez. Pour autant que les médias que vous consultez travaillent dans le respect de la vérification des informations qu’ils relaient. L’information nous inonde, les fake news sont de plus en plus nombreuses. S’informer devient de plus en plus une démarche qui nécessite d’être actif et critique.

Des lignes éditoriales

Si les grands principes éditoriaux de la RTBF sont partagés au sein des différentes chaînes, les lignes éditoriales de La Première et de VivaCité, les deux grandes chaînes radio d’information de la RTBF sont différentes. La Première développe une information largement centrée sur l’analyse, le débat et la culture. VivaCité propose une information de proximité, avec des rendez-vous régionaux. Elle accorde une place plus importante aux sports.

Le ton, l’approche, le choix des sujets diffèrent d’une chaîne à l’autre. Une ligne éditoriale est aussi construite sur base des publics avec lesquels elle veut entrer en relation. La Première et VivaCité ne s’adressent pas aux mêmes publics.

Les journaux télévisés de 13h et de 19h30 ont également des lignes éditoriales différentes car ils touchent des publics différents (la population active ne regarde pas le journal à la mi-journée, elle travaille). Les sujets sont majoritairement les mêmes mais la manière de les présenter, de les hiérarchiser, de les dynamiser (avec ou sans direct, avec des invités ou non…) change.

De la même façon, chaque rendez-vous, émission ou magazine d’information a sa propre ligne éditoriale. Le magazine #investigation est un magazine d’enquête de reportage. Le contenu qu’il propose n’est pas celui des talk show d’information Déclic sur La Première et de C’est pas fini sur Vivacité. Ces deux émissions, chacune dans leur style, décodent, débattent ou discutent de l’actualité avec plusieurs invités et chroniqueurs.

Le genre et le format de chaque émission construisent la ligne éditoriale autant que celle-ci influence les choix de traitements, le ton et les sujets proposés.

En complément de ses différentes lignes éditoriales, la rédaction de l'information a mis en place une plateforme de Fact Checking "Faky", si vous souhaitez vérifier la véracité de vos articles ou de vos images, n'hésitez pas à consulter notre en site en ligne.

En savoir plus ?

>>> Nous vous invitons à participer à une activité INSIDE : une visite guidée "Dans les coulisses de l'info" ou un atelier d'immersion dans l'édition du journal.