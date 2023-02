Quelle est la juste sanction pour quelqu’un qui conduit drogué ?

Depuis Tournai, Philippe nous partage son point de vue : "La juste sanction est le retrait du permis à vie et une amende à payer tous les mois jusqu’à la fin de sa vie. On ne peut pas raisonner ces personnes, elles ne changeront jamais. Cette sanction doit s’appliquer pour n’importe quelle drogue et même pour l’alcool. J’avais des voisins drogués et alcooliques, ils se battaient tout le temps et quand ils étaient en manque, c’était de vrais fous."