Quelle est la durée idéale d'une sieste réparatrice ?

Si on ne met pas de réveil et qu'on dort deux heures par exemple, on va se réveiller entre deux cycles et complètement perturber le système nerveux, explique Cathy Assenheim.

De même, si on dort au mauvais moment, à un moment où le système nerveux de la réactivité est excité, la mélatonine, ou hormone du sommeil profond, va s'activer. On aura ensuite une perte de concentration pour le reste de la journée et on n'éprouvera pas ce sentiment de récupération. Tout le rythme hormonal sera déréglé et on risquera des problèmes de sommeil la nuit.

Cela ne sert donc à rien de faire des siestes à des moments où l'organisme n'en retire rien de positif.