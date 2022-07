Quelle est la différence entre le rythme et le tempo ?

Dans le langage courant : "Accélère le rythme” a la valeur de “on monte le tempo ?" Ou encore de “Il va falloir améliorer la cadence !” Mais en musique, tout n’est pas à mettre dans le même panier. Le rythme et le tempo, ce n’est pas la même chose.

Le tempo, c’est un mot italien, et ça veut dire “temps” ! Le tempo, ça définit la vitesse à laquelle on va jouer une musique. Autrement dit, c’est une échelle de pulsation : C’est régulier, homogène, ça peut aller plus ou moins rapidement, bouger de manière élastique, mais dans tous les cas, ça structure la vitesse d’exécution du morceau de musique.

Aujourd’hui, grâce au métronome, on peut chiffrer cette vitesse, avec une indication sur la partition, et ce chiffre, l’unité utilisée donc, est le battement par minute ! Pour vous donner une idée, un mouvement au tempo rapide aura environ 140 bpm, alors qu’un tempo lent sera indiqué 60 bpm. Pour indiquer le tempo, les compositeurs n’utilisent pas que des chiffres : Allegro, Andante, Largo, Vif, Presto, Moderato, les indications de tempos sont nombreuses et variées. Ces indications donnent une indication générale sur la vitesse à choisir pour exécuter le morceau. C’est ensuite à l’interprète de lui donner un sens particulier.

Dès les compositions de Beethoven, l’on trouve des indications chiffrées, le métronome ayant été inventé à l’époque, mais Beethoven lui-même est souvent revenu sur ses chiffres : les premiers métronomes n’étaient peut-être pas des plus fiables…

Les indications chiffrées de tempi sont de toute façon à prendre avec précaution, Brahms lui-même évoquait le fait que le chiffre valait pour le début du morceau, pour avoir une vitesse globale, et qu’ensuite l’interprète pouvait se prêter à des libertés.

Et qu’en est-il du rythme donc ? C’est une autre affaire ! Le tempo, définit une vitesse d’exécution. Le rythme, quant à lui, c’est plutôt l’indication du compositeur qui permet au musicien de savoir comment scander le texte écrit. C’est un peu comme si le poète nous écrivait au-dessus du texte les endroits où les mots, ou bien les syllabes, devaient être rassemblés ou séparés, dits regroupés rapidement, ou avec de l’espace. En somme, quel mot est long, quel mot est court, un peu comme le morse, ou, justement, la scansion du texte. Le rythme, c’est comment la mélodie est modelée, quelle note dure longtemps, et quelle autre est jouée dans un laps de temps très court, souvent avec d’autres notes courtes à la suite.

Une autre métaphore encore pour que vous compreniez, le rythme, c’est un peu le relief de la partition.

En résumé, on peut dire que le tempo est la vitesse globale du morceau alors que le rythme est l’indication de durée d’une note jouée à un moment donné. Par voie de conséquence, un rythme “rapide”, c’est-à-dire beaucoup de notes en peu de temps, joué dans un tempo rapide, c’est plus difficile à exécuter que ce même rythme dans un tempo lent. Il y a, de fait, deux notions de la gestion du temps en musique.

C’est primordial de le comprendre car la gestion du temps, en musique classique, c’est précisément le cœur du sujet. Une mélodie peut être sublimée si son rythme est exécuté avec une bonne gestion du temps, c’est-à-dire du tempo. J’ajoute que le rythme est déterminé, fixé par le compositeur sur la partition, et donc immuable. On ne change pas un rythme écrit. Le tempo, lui, est malléable, et est la source de la possibilité d’une interprétation ! Pas la seule, bien sûr, mais l’une des principales ! C’est comme cela que l’on peut jouer “rubato”, presser, ou au contraire mettre un coup de frein, faisant ainsi parler le texte musical.

En résumé, on joue le rythme écrit, et on se base sur le tempo pour donner de l’expression et interpréter la musique ! Tempo et rythme, deux choses bien différentes, mais très proches aussi.