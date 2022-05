Quelle est la destination préférée des Belges pour cet été ?

Google a partagé le classement des 25 villes les plus recherchées par les Belges via Google Flights pour cet été. D’après la plateforme, les voyageurs belges choisissent notamment de partir en vacances en grande majorité en Europe cette année.

Sur la période du 1er juin au 31 août 2022, les voyageurs optent ainsi plutôt pour les régions réputées pour leur météo favorable. New York et Dubaï étant les seules villes du classement situées en dehors de l’Europe, les vacanciers préfèrent également rester sur le continent cette année, contrairement à 2021.

D’après les recherches sur les plateformes de Google, l’Espagne est le pays qui attire le plus de visiteurs belges en 2022, avec 8 villes sur 25 au total. L’Italie et le Portugal figurent aussi deux fois parmi les villégiatures préférées. Les trois pays sont les seuls à être représentés plusieurs fois dans le classement, comptabilisent à eux trois près de la moitié des destinations les plus prisées en Belgique pour les prochaines vacances d’été.

Voici le classement des 25 villes les plus recherchées dans Google Flights par les internautes belges pour l’été 2022 (du 1er juin au 31 août 2022) :

Istanbul, Turquie Malaga, Espagne Barcelone, Espagne Alicante, Espagne Rome, Italie Tenerife, Espagne Lisbonne, Portugal Dubaï, Émirats arabes unis Madrid, Espagne Milan, Italie Budapest, Hongrie New York, États-Unis Londres, Royaume-Uni Berlin, Allemagne Prague, République tchèque Séville, Espagne Genève, Suisse Porto, Portugal Valence, Espagne Copenhague, Danemark Athènes, Grèce Vienne, Autriche Las Palmas, Espagne Dublin, Irlande Nice, France

À noter qu’à l’occasion de ce classement, Google annonce quelques nouveautés pour Google Flights et Google Travel. Comme l’explique le géant, les internautes ont désormais la possibilité de recevoir des nouvelles alertes personnalisées par e-mail afin de déterminer la meilleure période pour voyager vers une destination précise. Celles-ci s'activent ainsi aux moments où les tarifs des vols atteignent un niveau inférieur à la normale au cours des 3 à 6 prochains mois.

Du côté de Google Travel, le volet Explorer permet de rechercher des destinations dans le monde entier en fonction du budget ou du temps de trajet. Outre la vue par défaut indiquant le prix moyen des vols, Google ajoute une nouvelle fonctionnalité pour découvrir les alentours d’une destination. Les internautes peuvent maintenant cliquer sur un point rose menant vers un encart spécifique. Ce dernier propose des suggestions de lieux à visiter à seulement quelques heures de route en voiture, accompagnée d’informations utiles telles que le prix moyen des hôtels et les prévisions météorologiques.