Quelle est la destination européenne championne de la mobilité en vacances ?

Décompte des arrivées internationales à l’aéroport ou des entrées touristiques mais aussi des nuitées à l’hôtel et dans d’autres hébergements de vacances ou encore évaluation de l’origine des dépenses effectuées par les étrangers dans un pays… Il existe de multiples façons de dresser un panorama des destinations qui ont la cote auprès des voyageurs. La façon dont ils se déplacent (les restrictions aux frontières étant désormais largement levées) est aussi un indicateur des itinéraires qui plaisent. Des données que détient l’application mobile Freenow.

Disponible dans 16 pays et dans plus de 170 villes, le module a déjà été utile à plus de 56 millions d’utilisateurs, qui y ont commandé un VTC et un taxi, loué une voiture, réservé une trottinette ou trouvé une solution d’autopartage. Quand on épluche les itinéraires des déplacements effectués par les voyageurs, grâce à la géolocalisation, on est en mesure de repérer les destinations qui plaisent le plus.

Il suffit de comparer la part des trajets réalisés par les touristes avec ceux de la population locale.

Des dizaines de millions de déplacements ont ainsi été décryptées par Freenow en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Irlande, en Espagne, en France, en Pologne, au Portugal et au Royaume-Uni.

Résultat, c’est en Autriche que la mobilité s’inscrit comme une tendance forte. Les déplacements des touristes à Vienne atteignent 34,4% des trajets effectués via l’application depuis le début de l’année. Respectivement, ce sont Faro (Portugal) et Salzbourg (Autriche) qui décrochent les autres médailles de la mobilité en vacances. La France n’est pas en reste. Elle est représentée par Nice, qui se positionne à la quatrième place grâce à une proportion de 26% de touristes qui se sont déplacés via Freenow. A noter que Naples complète ce top 5.