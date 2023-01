Quelle est la bonne tenue pour aller à l’école ?

Laura, une auditrice d'Anvers, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Tant que les jeunes ne viennent pas à l’école en pyjama, il faut les laisser s’exprimer et s’habiller comme ils veulent. Quand on était jeune, on s’est tous habillés différemment, je ne vois pas pourquoi il faudrait les empêcher de porter du fluo ou un crop top. À l’école, il y avait le groupe des sportifs en training, les jolies filles, les punks et ce n’est pas pour ça que le monde va plus mal. Ça n’a pas impacté notre maturité et notre travail, on fait la part des choses."