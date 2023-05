Quelle est l’œuvre de musique classique qui est jouée en permanence, quelque part dans le monde ?

Cette œuvre de Maurice Ravel est tellement célèbre et populaire qu’on a pu calculer qu’une interprétation publique du Boléro commençait quelque part dans le monde toutes les 10 minutes. Le Boléro complet faisant 16 minutes, on peut donc déduire que cette œuvre est jouée sans discontinuer quelque part sur le globe.

Et c’est d’autant plus étonnant que même si l’œuvre est excellente, elle est assez pauvre en termes de matériau de composition. La tonalité est uniforme jusqu’à la fin, do majeur – avec un tout petit détour par le mi majeur lors de la dernière exposition du thème mais c’est presque cosmétique - le tempo reste fixe, la mélodie ne change pas et surtout le rythme reste fixe lui aussi. C’est donc un tour de force de réaliser une œuvre de ce genre avec si peu d’éléments.