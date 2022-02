Quelle est l’origine du nom de stars d’Huey Lewis, de Joan Jett ou encore de Joe Strummer, leader des Clash ?

Certains reçoivent un surnom en rapport avec leur ville, région ou pays natal, d’autres sur base de leur centre d’intérêt. On a tous un ami fan de cuisine qu’on surnomme chef, ou la copine qui est toujours la première à danser dans les soirées devient la ballerine. Et puis il y a les surnoms en hommage à quelqu'un qui s’est démarqué dans le sport, les arts ou les sciences ou un personnage fictif. Un de vos collègues travaille plus vite que son ombre, et hop il devient Flash ou Usain Bolt… Votre fille adore faire du cinéma pour un oui ou pour un non, je sais. J’ai la même à la maison et je l’appelle Jeanne Moreau ! L’autre n’avait pas de cheveux à la naissance et a porté longtemps un petit bonnet, hop mon nouveau-né devenait le commandant Cousteau !