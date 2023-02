Quelle est l’origine du mot "wesh" ?

Vous avez probablement déjà entendu ce mot en rue. Vous vous êtes peut-être surpris à le prononcer vous-même sans réfléchir comme une interjection, sans savoir ce qu’il signifie. Dans le 6/8, Queeny retrace histoire du mot wesh pour nous expliquer son origine.

Le mot wesh était utilisé en Algérie par les jeunes aux alentours des années 80 et pouvait se traduire par "qu’est-ce que". Dans les années 90 il fait la traversée de la Méditerranée. Arrivé en France, il va être utilisé par les jeunes de la diaspora.

En 2002 sort le film Wesh wesh, qu’est-ce qui se passe, qui commence à populariser le mot. Il va être alors utilisé par des jeunes de tous horizons, jusqu’à entrer dans le dictionnaire Le Petit Robert en 2009.

Ce n’est qu’après avoir transité par la France et la Belgique que le mot fera son arrivée dans un pays voisin de l’Algérie, le Maroc. Mais avec une différence dans le sens, puisque la phrase "Wesh kliti" signifie "Qu’est-ce que tu as mangé" en Algérie et "Est-ce que tu as mangé" au Maroc.

Par la suite, l’usage va donner au mot une place plus grande. Et ce qui n’était d’abord qu’un adverbe interrogatif sera utilisé comme interjection qui s’utilise à toutes les sauces, comme un mot passe-partout. Par translation, wesh sera également utilisé pour désigner les personnes qui emploient le mot couramment. Il sert alors de substantif ("un wesh wesh") ou d’adjectif (la littérature ou la musique wesh wesh).