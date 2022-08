Quelle est l’origine de la tarentelle ?

Le nom de cette danse ne nous est pas inconnu, surtout si vous allez dans les bals folks ou si vous êtes mélomanes, puisqu’on la retrouve en musique classique aussi. Mais qu’est-ce qu’une tarentelle et quelle est son origine ? Telle est la question à laquelle répond Clément Holvoet.

La tarentelle est une danse qui prend des aspects bien différents selon le contexte. Elle peut être binaire ou ternaire, elle peut se danser en groupe ou par deux. Le terme tarentelle regroupe un ensemble de danses et non une seule danse qui serait figée.

Et ces tarentelles sont originaires d’Italie, et plus précisément du sud de l’Italie, dans la région des Pouilles. Et si le nom de la "tarentelle" s’apparente à la province de "Tarente", appartenant aux Pouilles, ce terme fait originellement référence à l’utilisation qu’on avait de cette danse. En effet, cette danse était originellement utilisée pour soigner les morsures de la tarentule. On croyait que pratiquer cette danse après une morsure de cette araignée guérissait la malheureuse victime. Et pour que ce remède fonctionne, il fallait que la tarentelle plaise à la tarentule. Et comme il existe plusieurs espèces de Tarentules, il fallait plusieurs tarentelles. Autant dire que la guérison n’était pas assurée !

Il existe également d’autres sortes de tarentelles, en fonction des régions. On en retrouve en Calabre, en Sicile aussi, et dans la région de Naples. À la période de Pâques, très particulière en Italie, la tarentelle est jouée avec des improvisations traditionnelles au pied du Vésuve. À l’inverse, elle peut se danser à quelques kilomètres de là pendant le Carnaval et à l’occasion la tarentelle requiert des castagnettes. Pas de règles, donc concernant la tarentelle, toute occasion est bonne pour la danser ou la jouer dans ces régions italiennes.

Et puis, cette danse italienne a été reprise au théâtre, à l’opéra, à l’opérette ou encore au cinéma, elle peut être jouée par de nombreux instruments, elle peut être chantée, et ce depuis le XVIIIe siècle. Les compositeurs de musique savante ne se sont pas privés, de Stravinsky à Britten en passant par Debussy et Fauré en France.