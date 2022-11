Quelle est l’origine de la Coupe du Monde de football ?

Ce dimanche s’ouvre donc ce qui constitue sans doute la coupe du monde de football la plus controversée de l’histoire. C’est l’occasion de jeter un coup d’œil dans le rétro et retourner aux origines de la coupe du monde. La première compétition a eu lieu en juillet 1930 en Uruguay. Les explications de Pierre Marlet.

Pourquoi l’Uruguay ?

Dans les années 20, la Celeste. C’est ainsi que l’on désigne l’équipe nationale d’Uruguay en référence à son maillot bleu clair est tout simplement la meilleure équipe du monde. Elle s’est imposée aux jeux olympiques de 1924 et de 1928.

Cette année-là, le président de la FIFA est français, il s’appelle Jules Rimet et il réussit à imposer une idée qu’il avait en tête : créer une compétition mondiale de foot tous les quatre ans. L’Uruguay a alors un point commun avec la Belgique : il est né aussi en 1830, la finale aura donc lieu au stade du centenaire.

La Belgique a participé à la phase finale de cette première coupe du monde

Soyons objectifs. Le mérite est assez limité. En fait, on y participe de manière volontaire, sans qualifications, et on ne se bouscule pas pour y participer. Il n’y aura que 13 pays représentés au lieu des 16 initialement prévus. La crise économique de 1929 a poussé de nombreuses délégations à déclarer forfait : le voyage coûte cher et à l’époque c’est une expédition.

La traversée de l’Atlantique se fait à bord d’un paquebot que les Belges prennent à Barcelone. Il est parti de Gênes avec les Roumains, a embarqué les Français sur la Côte d’Azur et fera halte à Rio pour embarquer les Brésiliens.

Le bilan belge à cette première coupe du monde est peu glorieux : défaite 3-0 contre les Etats-Unis et défaite 1-0 contre le Paraguay. Mais un Belge va tout de même entrer dans l’Histoire : John Langenus, c’est lui qui arbitre la finale qui voit la victoire de l’Uruguay contre l’Argentine…

Déjà, en 1930, le foot déchaîne les passions

La réponse est oui, trois fois oui, pour le meilleur et pour le pire. La finale sent le soufre vu l’énorme rivalité entre les deux voisins, Buenos Aires n’est séparé de Montevideo que par un bras de mer, le rio de plata. Le stade est donc plein à rabord avec des supporters des deux camps qui sont fouillés à l’entrée parce qu’on craint qu’ils n’y entrent armés.

John Langenus a hésité avant d’accepter d’arbitrer la finale et il y a mis une condition : un bateau se tient prêt à appareiller dans l’heure qui suit la finale, au cas où les choses tourneraient mal.

Avant le coup d’envoi, il est soumis à une épineuse question : chaque équipe a amené son ballon et veut l’imposer pour la partie. Langenus jouera les Salomons : on changera de ballon à la mi-temps. Coïncidence ou pas, en première mi-temps, le ballon roule pour les argentins qui mènent 2-1 ; en deuxième mi-temps on joue avec le ballon des uruguayens et le score s’inverse à leur profit qui l’emportent 4 buts à 2.

Comment ce sport est-il devenu si populaire en Amérique du Sud ?

Tout commence avec les immigrants anglais, nombreux à Sao Paolo, Montevideo ou Buenos Aires à la fin du 19e siècle. Ils y construisent notamment les chemins de fer et emmènent leur tradition sportive encore récente.

Et pour ces jeunes nations américaines, le footballeur va devenir une sorte de mythe fondateur, de héros national. Leur figure originelle c’est le gaucho : le gardien des troupeaux des grands espaces, l’équivalent du cow-boy du Far West. Avec l’industrialisation, el gaucho va faire place à " el pibe " qu’on pourrait traduire par " gamin ", mais un peu au sens du gavroche parisien : débrouillard, réfractaire à toute autorité, sorte de cow-boy urbain et qui, en football, va s’épanouir balle au pied, dribblant à tout va, insaisissable.



Plus tard, le héros national argentin Diego Maradona sera surnommé " el pibe de oro ". En tout cas, il y a cent ans, au Brésil, en Uruguay et en Argentine, le foot s’est émancipé de ses origines britanniques : moins physique, moins rigoureux et plus artistique.

Voilà pourquoi le foot est encore aujourd’hui étroitement associé à l’Amérique latine et à leurs artistes brésiliens et argentins.

Il faut nuancer deux choses. Avec le temps, le jeu défensif et rigoureux a également gagné les équipes sud-américaines, l’Uruguay, par exemple, a la réputation de pratiquer un jeu dur et sans concessions.

Et puis si le Brésil et l’Argentine sont souvent cités comme favoris pour emporter la coupe du monde, force est de constater que c’est l’Europe qui a mis le pied sur le ballon. Pour l’Argentine il faut remonter à Maradona en 1986 et le dernier titre brésilien c’est avec Ronaldo en 2002, 20 ans déjà.

Les 4 dernières coupes du monde sont revenues à des équipes européennes qui, au total des Mondials, mènent donc 12 à 9 sur l’Amérique du Sud. Jusqu’ici, jamais une équipe asiatique, africaine, océanienne ou d’Amérique du Nord n’est parvenue en final.

Le foot reste avant tout une affaire européenne et sud-américaine.