Quelle est l’origine de l’expression "avoir un mal de chien" ?

La langue française regorge d’expressions faisant référence aux animaux et vous en connaissez certainement. Ces expressions peuvent nous interroger sur le pourquoi de l’association de l’animal avec le sens donné à l’expression. C’est le cas pour cette expression bien connue : "avoir un mal de chien". Une expression qui traduit une douleur intense ou une situation inconfortable de laquelle on a de la peine à s’extirper. Mais pourquoi le chien est-il associé à cette description finalement peu positive d’une situation ?

Il faut se rappeler que le chien n’a pas toujours été un animal de compagnie aimé et choyé dans les foyers. Depuis les débuts des civilisations, c’était même plutôt le contraire : le chien était plutôt à figure méprisable. Ainsi dans l’Antiquité grecque, le mot chien était utilisé comme une véritable insulte. La religion non plus n’a pas épargné le chien puisque dans l’Evangile on trouve des phrases qui disent qu’il ne faut point donner de choses saintes aux chiens.

En résumé, on pourra retenir qu’au 17e siècle, le mot chien est relié au mépris. Et au 18e siècle, ce même mot prend une connotation liée à la démesure : un bruit de chien pour un bruit considérable.

Si l’homme s’est rapproché de cette espèce, ce n’était pas par amour d’elle mais par nécessité. L’homme y a vu avant tout une aide dans son quotidien avec des chiens de garde, des chiens d’armée, des chiens de travail dans les exploitations.

Si aujourd’hui, le quotidien du chien bénéficie d’une relation avec l’homme basée sur la bienveillance et l’affection, la langue française a conservé un bon nombre d’expressions plutôt péjoratives dans laquelle le mot chien est associé. Malade comme un chien, un caractère de chien, un temps de chien ou avoir un mal de chien.