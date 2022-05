"Quelle est l'importance réelle des partenaires sociaux?", demande la FEB au gouvernement

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) se pose des questions sur l'attitude du gouvernement fédéral par rapport aux fédérations patronales et aux syndicats. "Quelle est l'importance réelle des partenaires sociaux pour ce gouvernement?", lui demande-t-elle ainsi, l'interrogeant également sur d'autres sujets relatifs à la concertation sociale. Cela alors que, mardi encore, représentants des travailleurs et des entreprises n'étaient pas parvenus à s'entendre sur l'avant-projet de deal pour l'emploi et sur l'intervention dans les frais de carburant des personnes se rendant en voiture à leur travail. Deux dossiers qui atterrissent donc sur la table du gouvernement.

L'administrateur délégué de la FEB, Pieter Timmermans, et la directrice générale de cette organisation, Monica De Jonghe, adressent cinq questions au gouvernement fédéral et au ministre de l'Emploi Pierre-Yves Dermagne. Ils voudraient d'abord savoir quelle est, à leurs yeux, l'importance des fédérations patronales et des syndicats. "Aucun accord gouvernemental auparavant n'avait mentionné aussi souvent l'avis des partenaires sociaux comme nécessaire. Mais cette ambition n'est guère perceptible sur le terrain."