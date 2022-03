Quelle est l’importance de la génétique chez les animaux ?

La génétique est une discipline qui permet de comprendre comment un être vivant fonctionne. Autrement dit, c’est une sorte de cartographie de l’extérieure et de l’intérieure d’un vivant. Celle-ci va définir le comportement, l’aspect physique mais aussi les pathologies comme des allergies, cancers…

La génétique intéresse absolument tous les êtres vivants qui ont des cellules avec des noyaux. Mais c’est quoi exactement un gène ?

Chaque être vivant est composé d’une multitude de cellules ayant chacune un noyau. Dans le noyau de la cellule se trouve la fameuse molécule d’ADN. Cette molécule d’ADN est elle-même un assemblage de divers maillons et chaque maillon de cette chaîne est un gène. Le gène est donc localisé à un endroit précis de la très grande molécule d’ADN et lorsque l’on cartographie leur emplacement, on fait ce que l’on appelle du séquençage.

Présente dans la vie de tout être, avec des applications assez évidentes chez l’Homme comme les tests de paternité, le calcul de l’hérédité de certaines maladies, etc. la génétique est parfois négligée chez les animaux… Pourtant les vétérinaires s’appuient dessus, de plus en plus, afin d’exercer une médecine préventive pour nos animaux.