Quelle est l’histoire de la création de la poupée Barbie ?

Démoralisée, Ruth laisse alors tomber l’idée. Mais un jour, alors que la famille était en vacances en Suisse, Ruth et sa fille croisent, dans un magasin, une poupée qui les subjugue : Bild Lilli. C’est en fait une adaptation en poupée d’un personnage de BD très populaire en Allemagne qui vient du journal berlinois Bild Zeitung. Ruth, là, elle se dit : "Bon, Ok ! Je me lance !"

Elle retravaille le design de la poupée et crée la sienne, qu’elle nomme “Barbie” en clin d’œil à sa fille Barbara, et la présente au Salon du Jouet de New York le 9 mars 1959. C’est le carton plein !

Deux ans plus tard, en 1961, elle lance une poupée à l’effigie d’un homme qu’elle appelle "Ken" en référence à son fils Kenneth. Comme ça, pas de jaloux ! Depuis un peu plus de 60 ans, Barbie & Ken se sont vendu à des milliards d’exemplaires et la gamme s’élargit chaque année. Et le succès est loin de s’arrêter !

Il suffit de voir la hype autour du nouveau film Barbie ! D’ailleurs au niveau des ventes, la poupée de Mattel se porte bien. En moyenne 2 ou 3 poupées Barbie sont vendues chaque seconde dans le monde ce qui fait plus 50 millions d’exemplaires vendus chaque année.

