Quelle est l’exposition des enfants aux métaux lourds présents dans le sol wallon ? Une enquête est lancée

L’Institut scientifique de service public (ISSEP) lance un appel à candidature auprès des parents de trois régions de Wallonie. Il va mener une vaste étude au cours de laquelle les urines de quelque 300 enfants de six à onze ans seront analysées. Elles serviront à vérifier la teneur en métaux lourds dans les sols du lieu où ils résident ainsi que leur éventuel impact sur la santé. Le plomb, le cadmium ou encore l’arsenic, présents dans certains sols, sont toxiques. Et peuvent, lorsqu’elles sont ingérées, constituer un risque pour la santé. Quand les sols en sont pollués, le risque est d’autant plus grand : ils peuvent être présents dans les fruits et les légumes cultivés sur place. Les enfants sont plus sensibles et plus exposés, parce qu’ils jouent à l’extérieur et portent leurs mains à la bouche.