Quelle est l’empreinte carbone de la future Coupe du Monde au Qatar ?

Après la polémique suscitée par la conférence de presse du PSG et ses voyages en jets privés, Déclic s'est posé la question de l'empreinte carbone du football et plus particulièrement de la Coupe du Monde de football qui aura lieu en novembre-décembre. Officiellement, selon la FIFA et l'organisation qatarie de la compétition, la Coupe du Monde sera neutre en carbone. Sauf qu'à y regarder de plus près, ce n'est pas aussi évident.

Nous évoquerons également les déplacements des clubs français de Ligue 1, dont le PSG. Et nous verrons que certains clubs font tous leurs déplacements en ... trains.

