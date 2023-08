Quelle est l'empreinte carbone de Barbie ?

"Alors que le nouveau film Barbie présente un bon argument pour renverser les valeurs précédemment associées à la poupée en plastique, à savoir la lutte contre le patriarcat et les préjugés associés, c'est toujours une ode à la surconsommation. Apparemment, dans le monde de Barbie, le changement climatique n'existe pas non plus", commente Alexis Normand, co-fondateur de Greenly.

Un reproche émis également par la "Barbie Liberation Organization", un groupe d'activistes qui a élaboré aux Etats-Unis un canular autour de la célèbre poupée, allant jusqu'à piéger des titres de presse aux Etats-Unis. Ce "front de libération" a annoncé dans un faux communiqué de presse émanant soi-disant de Mattel, le fabricant de Barbie, l'arrêt de l'utilisation du plastique d'ici 2030 et le lancement d'une nouvelle poupée, l'EcoWarrior.

Ce modèle serait fabriqué à partir de matériaux biodégradables, comme le champignon ou le chanvre. Cette fausse annonce avait été même jusqu'à inclure l'actrice Daryl Hannah, connue pour son engagement écologique, dans sa promotion.