Quelle est l’ampleur du soutien matériel militaire reçu par l’Ukraine ?

L’Ukraine va-t-elle recevoir des chars lourds allemands Léopard 2 ? L’Allemagne souffle le chaud et le froid sur cette question depuis plusieurs jours déjà. La Pologne est prête à en fournir, mais idéalement avec l’accord des Allemands. La France, elle, se dit prête à fournir des chars Leclerc. La possibilité d’obtenir des chars lourds est cruciale pour l’Ukraine, qui les demande instamment. Ce débat sur l’envoi de cet équipement si particulier nous amène à tenter de répondre à une question un peu plus large : de quel équipement militaire l’Ukraine bénéficie-t-elle depuis le début de la guerre ?

Ce lundi, cela fait 337 jours que la Russie a envahi l’Ukraine. Le conflit a débuté le 24 février 2022. Et il n’a pas fallu 48 heures pour que des pays annoncent l’envoi d’armes à l’Ukraine. Selon la base de données tenue à jour par le GRIP, le groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, dès le 26 février, la République tchèque annonçait la livraison de 7000 fusils d’assaut.

Un pays comme le Canada a même livré des armes avant même le début du conflit. Ces fournitures précoces ont été le début d’un invraisemblable envoi d’armes et d’équipement en tous genres, venant des pays de l’Union européenne, des pays de l’OTAN ou encore des pays non-membres de ces organisations internationales, comme l’Australie, le Pakistan, etc.

Chiffres un peu flous

Le GRIP effectue un travail de fourmi en tentant de lister toutes les fournitures d’armes dans sa base de données très complète, dont on attend une mise à jour d’ici quelques semaines, la dernière version datant du 30 novembre 2022.

Le travail du GRIP est basé sur des sources ouvertes : mais évidemment tout n’a pas été rendu public, ce travail n’est pas exhaustif, il faut rester prudent. D’abord, un chiffre : la valeur totale estimée des livraisons s’élève à 33 milliards de dollars.



