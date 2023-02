Quelle est cette nouvelle espèce de chat découverte sur le mont Everest ?

Au cours d’une expédition au parc national de Sagarmatha au Népal, un groupe de scientifiques a découvert une espèce de chat vivant sur le mont Everest.

L’expédition financée par le National Geographic et Rolex Perpetual Planet Everest a permis la découverte d’une nouvelle espèce de chat dans cette région du monde : les chats de Pallas. Ils vivent normalement dans les prairies et les steppes montagneuses d’Asie centrale, notamment en Iran, en Afghanistan, au Pakistan et dans le nord de l’Inde.

C’est l’un des plus petits félins sauvages au monde, et on ignorait qu’ils habitaient sur le mont Everest jusqu’en 2019. Dans un article récent, publié dans Cat News, des chercheurs révèlent le premier signalement du chat de Pallas, Otocolobus manul, dans l’est du Népal, grâce à ses excréments.

Le Dr Tracie Seimon, qui travaille pour le programme de santé zoologique de la Wildlife Conservation Society, a qualifié de "phénoménale" la découverte de cette espèce inhabituelle sur la montagne qui est le point le plus élevé au-dessus du niveau de la mer.