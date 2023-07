Quelle empreinte carbone ? Un Américain prend l’avion sur 37 millions de kilomètres

Tom Stuker se rend toujours une vingtaine de fois par an en Australie afin de lever des fonds pour une fondation luttant contre les cancers pédiatriques. Au fil du temps, il a accumulé plus de 100 millions de miles utilisés non seulement pour voyager mais également pour se payer des séjours en hôtels de luxe ou des dîners dans de grands restaurants et faire des cadeaux à ses proches.

Mais pour lui, le plus important est d’avoir trouvé "une famille" auprès du personnel de la compagnie.

"Les meilleurs moments de la plupart de mes journées, ce sont mes échanges avec le personnel. Ils me connaissent, on se raconte mutuellement nos vies", se réjouit Tom Stuker.

En vol, il apprécie aussi tout particulièrement les repas. "Il faut que je commence à faire attention", sourit-il. La preuve : il a perdu près de 30 kilos durant la pandémie, lorsqu’il était cloué au sol.

Et pour que sa vaste expérience aéronautique soit utile au plus grand nombre, il partage quelques conseils : choisir les premiers vols de la journée (moins chers et généralement à l’heure), ne pas payer pour une valise en soute et surtout bien attacher sa ceinture pendant tout le vol. Et en cas de perte de vos bagages, pas de panique : les assurances habitation couvrent généralement ce que la compagnie aérienne ne prend pas en charge, assure-t-il.